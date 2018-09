350 Auslandsösterreicher tagen in Innsbruck

Nach 2009 gastieren bis Sonntag mehr als 350 Auslandsösterreicher erneut in Innsbruck. Einer der Höhepunkte ist die Auszeichnung des „Auslandsösterreichers des Jahres 2018“. Als zweiter Tiroler - Franz Fischler wurde 2000 ausgezeichnet - wird am Samstag der gebürtige Haller Severin Schwan geehrt. Er leitet die Firma F. Hoffmann-La Roche AG mit Sitz in Basel - eines der größten Pharmaunternehmen der Welt.