Jolie gräbt uralte Dummheit von Brad Pitt aus

Pitts ehemaliger Sprechers Phil Lobel bestätigt den Fall aus dem Jahr 1988, als der spätere Weltstar am Pacific Coast Highway in Malibu den Film „Cutting Class“ gedreht hatte: „Brad rief mich an und sagte: ,Wir waren so gelangweilt am Set. Da haben wir vor vorbeifahrenden Autofahrern die Hosen runtergelassen - und jetzt sind die Cops hier.‘“