Spatenstich Nummer drei in Graz-Reininghaus

Es ist das dritte Bauprojekt, das in die Umsetzung geht. Ende 2017 hat die ENW im Süden des Areals, neben dem Autohaus Denzel, zu bauen begonnen, Anfang 2018 das ÖSW im Norden auf der „Linse“ - die Parzelle sieht von oben so aus, daher der Name. Einige Bauverfahren sind kurz vor dem Abschluss, heißt es im Büro des Bürgermeister, es werde also schon bald weitere Spatenstiche geben.