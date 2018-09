Diebische „Elster“ (29) stahl Designer-Handtaschen

„Ich bekämpfe die Kleptomanie seit Monaten mit einer Therapie. Und wenn in mir doch einmal das Gefühl hochkommt, etwas stehlen zu müssen, gehe ich ins Fitnessstudio oder lese ein Buch“, erklärte die 29-Jährige vor dem Innsbrucker Oberlandesgericht. Die junge Mutter hatte es speziell auf teure Designer-Handtaschen abgesehen. Mit ihrer Freundin entfernte sie in der Umkleidekabine eines Modegeschäftes die Diebstahlsicherungen von mehreren hochpreisigen Taschen, stopfte diese in einen mitgebrachten Sack und versuchte mit der Beute zu verschwinden. Doch die Frauen wurden von Verkäuferinnen beobachtet. Als diese die Serbin festhielten, schlug sie wie wild um sich, riss sich los und konnte zumindest für kurze Zeit entkommen.