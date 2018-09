Kind stürzt in Fluss: Vater rettet Sohn das Leben

Die Familie war am Dienstagnachmittag am Treppelweg des Tauernradweges unterwegs, als das Kind mit seinem Tret-GoKart in die Salzach stürzte. Der Vater reagierte sofort und sprang in das Wasser. Er bekam seinen Sohn erst beim dritten Versuch zu fassen. Ein Jogger, der zufällig vorbeikam, konnte dem Rumänen den Buben abnehmen und ihn auf den Weg zurückbringen. Dann rettete der Läufer noch den Vater aus der Salzach.