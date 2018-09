Heeresboot „in weniger als 15 Sekunden gesunken“

Bei Tests nie gekentert

Betont wurde auch, dass die Arbeits-und Transportboote nach ihrer Indienststellung 2015 beim Bundesheer „bewusst in kritische Fahrsituationen gebracht“ worden seien, „um die Grenzen auszuloten. Dabei ist es nie gelungen, das Boot zum Kentern zu bringen.“ Das Wasserfahrzeug ist laut dem Ministerium für 14 Personen zugelassen. An Bord des am Samstag verunglückten Bootes seien 13 gewesen. Alle Insassen hätten Rettungswesten getragen.