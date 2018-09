Unfassbar! Thiem nach Sensation im Viertelfinale

Nur 13 Fehler

Thiem produzierte in den gesamten drei Sätzen nur 13 unerzwungene Fehler. Der Schlüssel zum Sieg waren aber die starken Returns gegen das Mega-Service des 2,03-m-Riesen Anderson. Thiem nützte die gesamte Größe des Platzes aus, stand ganz nah dran am Publikum. So konnte er die größte Waffe von Anderson entschärfen. „Mein Glück, dass wir auf so einem großen Platz gespielt haben“, freute sich Thiem.