Özcan stellt bei Leverkusen die Charakterfrage

Ramazan Özcan redet seinen Mitspielern ordentlich ins Gewissen und an der Gerüchtebörse wird schon ein möglicher neuer Trainer gehandelt - beim vermeintlichen Geheimfavoriten Bayer Leverkusen ist die Stimmung nach dem Fehlstart in der deutschen Bundesliga angespannt. Während in der BayArena erste Gerüchte über Ralph Hasenhüttl als Nachfolger von Bayer-Trainer Heiko Herrlich die Runde machten, redete sich Özcan den Frust von der Seele. „Mir fehlen die Besessenheit, die Gier und die Galligkeit, jeden Zweikampf gewinnen zu wollen“, schimpfte der Ex-ÖFB-Teamspieler nach der 1:3-Heimniederlage gegen Wolfsburg: „Jeder darf Fehler machen, ich schau beim 1:1 auch nicht gut aus. Aber ich will, dass wir uns den Hintern aufreißen.“