Deni Alar muss gegen Sturm durch die Watschngasse!

Dankbarkeit wird es trotz der 41 Tore in zwei Jahren für Sturm und des Cup-Siegs nicht sein. „Ich kann es nicht beeinflussen, es wird kein normales Spiel. Ich muss das ausblenden.“ Was schwer wird. Vor vier Jahren, als Florian Kainz mit Rapid in Graz gastierte, „eskalierte“ Sturms Fan-Block gegen den „Überläufer“: Der Flügel wurde 90 Minuten beschimpft, ein Schweinekopf im Kainz-Trikot angezündet. Unterste Schublade. So muss wohl auch Alar heute mit allem rechnen.