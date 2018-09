Waldbauerntag: Der Wald ist kein Spielplatz!

Besonders die Haftungsfrage bei Unfällen hat zuletzt bei vielen Waldbesitzern auf Grund von Gerichtsurteilen für Verunsicherung gesorgt. Mößler: „Der Wald ist kein Spielplatz, sondern in erster Linie Einkommensgrundlage für rund 20.000 Waldbesitzer in Kärnten.“ Deshalb begrüßen die Waldbauern auch das Bekenntnis der Landesregierung, die Forststraßen nicht generell für Mountainbiker freizugeben, wie es etwa in Slowenien, der Schweiz oder in Deutschland Fall ist.