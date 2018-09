Kreuzsegnung entfällt - „Die Schöpfung“ nicht

Konzert in die Pfarrkirche Trieben verlegt

Also begeht die Diözese die letzte große Feier zum 800-Jährigen Bestehen unter Dach - und zwar in der Pfarrkirche Trieben. Dort führen ein gewaltiger Chor sowie die Capella Calliope unter der Leitung von Matthias Unterkofler und Anke Schittenhelm Haydns prachtvolles Oratorium „Die Schöpfung“ auf.