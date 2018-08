Fiaker-Verbot kommt in den Petitionsausschuss

„Pferde raus aus der Stadt – für ein Fiakerverbot in der Wiener Innenstadt!“ – unter diesem Titel haben einige Tierfreunde eine Petition gestartet. Diese wurde beim zuständigen Ausschuss im Gemeinderat eingereicht und muss jetzt mit über 500 Unterstützern behandelt werden. Die Causa steht bei der nächsten Sitzung am 4. September bereits am Programm. Die Einbringer argumentieren für ein Verbot der Fiaker nicht nur mit dem Leid der Tiere, sondern führen auch die hohen Kosten für die Straßenerhaltung sowie das Sicherheitsrisiko im Verkehr als Kritikpunkte an. Wien hinke mittlerweile aus Tierschutzsicht anderen Metropolen hinterher und müsse wieder nachziehen.