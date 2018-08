Sexismus-Eklat bei US Open: Verband rudert zurück

„Alle Spieler können ihre Shirts wechseln, wenn sie auf dem Platz sitzen. Wir bedauern, dass gestern eine Verwarnung gegen Frau Cornet ausgesprochen wurde. Wir haben unsere Politik diesbezüglich klargestellt, es wird in Zukunft nicht mehr vorkommen“, betonte die USTA in ihrem Statement. Frauen dürfen freilich aber auch weiterhin in einem nahe des Courts gelegenen Ort in privaterer Umgebung ihr Outfit wechseln.