Serbien jubelt: „Blitzkrieg für Champions League“

„Vecernje novosti“: „Blitzkrieg von Roter Stern für die Champions League. Vom Abgrund in die Champions League. Roter Stern ist in Salzburg von der Hölle in die Champions League gekommen und hat den Traum vieler Generationen erfüllt. In fantastischer Stimmung überspielte Salzburg den Roten Stern wie kaum ein Club davor und führte in der 48. Minute mit 2:0, allerdings hatten sie nicht damit gerechnet, dass diese Generation des serbischen Tabellenführers zwei Herzen, vier Lungenflügel, einen unzerbrechlichen Geist und viel Glück hat! Roter Stern kehrt nach 1992 auf die Landkarte Europas zurück.“