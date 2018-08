Der Jazz-Star aus der Steiermark

Und dabei blieb es nicht: Nach zahlreichen Tourneen durch die USA, Israel, Asien und Europa ist die an der Grazer Kunstuni ausgebildete Simone Kopmajer mit ihrer gerade erschienenen Platte „Spotlight on Jazz“ bereits beim 14. Album angelangt. Es ist eine Art Rückbesinnung auf ihre Wurzeln: Frühere Alben wie das bluesige „The best in you“ (2014) experimentierten mit unterschiedlichen Genre-Kontexten, nun kehrt Kopmajer mit der neuen Platte zum Kernrepertoire des Jazz zurück.