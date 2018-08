Zuwanderung kommt den Bürgern langfristig teuer

Problem bei Arbeitslosen- und Pensionsgeldern

Grund dafür ist, dass die zugewanderte - ebenso wie die einheimische - Bevölkerung altert und den ausländischen Beitragszahlern dadurch Pensionen zustehen, die später einmal gezahlt werden müssen. Hinzu kommt eine überdurchschnittlich hohe Quote beim Bezug von Arbeitslosentaggeldern: Für Personen aus Drittstaaten ist sie beinahe viermal so hoch, für EU-Zugewanderte mehr als doppelt so hoch wie bei den Schweizern. Schweizer steuern 70,4 Prozent der Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei, beziehen aber nur 55 Prozent der ausgerichteten Arbeitslosenleistungen. Sie gehören damit klar zu den Nettozahlern. Außerdem ist das Risiko, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, bei den Ausländern deutlich höher. Belastet wird die Bilanz zusätzlich noch dadurch, dass gut ausgebildete Zuwanderer tendenziell weniger lange in der Schweiz bleiben als weniger gut ausgebildete.