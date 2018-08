Falscher Polizist forderte von Rentnerin Kaution

Komplizin klingelte an Tür

Die Seniorin war zuerst bereit zu helfen und willigte auch ein, den Betrag irgendwie aufzutreiben. In weiteren Telefongesprächen informierte der Unbekannte die alte Dame aber darüber, dass die Frau eines Gläubigers persönlich bei ihr vorbeikommen würde.

Noch während des Telefonates klingelte bei der Pensionistin bereits eine weibliche Person - ca. 25 bis 35 Jahre alt, gepflegte Erscheinung - an der Haustür. Diese erklärte, Münzen abholen zu wollen. Daraufhin wurde die Pensionistin aber zum Glück stutzig und verlangte von der Frau einen Ausweis. Als diese keinen vorweisen konnte, drohte die 79-Jährige der jungen Frau und dem Anrufer damit, zur Polizei zu gehen. Daraufhin verließ die Verdächtige sofort wortlos das Grundstück und flüchtete in unbekannter Richtung. Der 79-Jährigen entstand kein finanzieller Schaden.