Anwalt aus Steyr zieht gegen Facebook vor Gericht

Strittige Daten-Weitergabe

Hintergrund der Klage des Steyrer Anwaltes, der überzeugt ist, dass österreichisches Recht gilt, ist der Datenskandal, bei dem bekannt wurde, dass persönliche Informationen von Facebook-Benutzern in die Hände eines Datenanalyse-Unternehmens gelangt sind. Der Steyrer Jurist will nun von Facebook vor allem wissen, welche seiner Daten an wen weitergegeben wurden. Richter Gierlinger regte einen Vergleich an. Die Vertreterin von Facebook muss nun mit ihrer Mandantin klären, ob die Informationen herausgegeben werden. Eine überraschende Wende, bisher wurde das verweigert. Im November will man sich wieder vor Gericht treffen.