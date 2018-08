Kindertraum erfüllt: Trio zu Gast am Bauernhof

Dass die Kühe keine Milch, sondern Wasser trinken, das weiß Sarah schon längst, warum sie allerdings gepierct sind, ist ihr neu: „In der Ohrenmarke steht, wie alt die Kuh ist und wo sie herkommt“, erzählt sie während die schmatzende „Schekki“ ihr sprichwörtlich aus der Hand frisst. Was man alles aus Milch machen kann, dürfen die drei Tierliebhaber dann gleich selber ausprobieren, denn jetzt heißt es beim Butter rühren Muckis trainieren und gleichzeitig den Grips anstrengen, denn Stallbesitzer Christian will es heute genau wissen, was alles aus dem „weißen Gold“ produziert werden kann: „Käse, Topfen, Sauerrahm, Joghurt und natürlich Butter“, sind sich alle einig.