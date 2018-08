„Die EU wird am Brexit nicht zerbrechen!“

„Spaltungsversuche von außen“

„Die EU ist auch Störungen ausgesetzt, Spaltungsversuchen von außen. Für den Nachbarn jenseits des Atlantiks, der das unlängst wieder versucht hat, aber auch für den Nachbarn an der östlichen EU-Außengrenze kann es vorteilhaft sein, die EU auseinanderzudividieren. Sie können ihre eigene Macht stärken, während Europa an Bedeutung verliert“, so Van der Bellen in Anspielung auf den USA-EU-Handelsstreit und die politischen Aktivitäten Russlands. Es brauche daher ein gemeinsames Vorgehen der EU und keinen Rückfall in die „Zwergstaaterei“.