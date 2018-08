Scheibe eingeschlagen und Lebensmittel erbeutet

In der Zeit zwischen Freitag, 23.45 Uhr und Samstag, 12.20 Uhr, schlug der Unbekannte eine Fensterscheibe der Kantine ein und gelangte so in das Gebäude. Anschließend durchsuchte er sämtliche Laden und erbeutete Lebensmittel, Zigaretten und einen Fernseher. Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.