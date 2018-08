Zecken sorgen für einen Engpass bei Blutkonserven

Blutspenden können Leben retten. Was viele aber nicht wissen: „Man bekommt beim Spenden auch einen Gesundheitscheck“, so Markus Pumm vom Roten Kreuz. „Das Blut wird genauestens untersucht, bei Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten wird der Spender umgehend informiert.“ Außerdem: Man weiß ja nie, ob man nicht selbst einmal in die Situation kommen könnte, eine Blutspende zu benötigen.