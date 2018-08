Dennis Novak winkt Duell mit Tennis-König Federer

Tennisprofi Dennis Novak hat nach geschaffter Qualifikation für die US Open den Franzosen Benoit Paire als Erstrundengegner zugelost bekommen. Der 24-jährige Niederösterreicher (ATP-140.) trifft erstmals auf den fünf Jahre älteren Wahl-Schweizer (ATP-55.), der als bestes Resultat beim Grand-Slam-Turnier in New York ein Achtelfinale aufzuweisen hat (2015).