Schlechtes Wetter? Gabalier zündete ein Kerzerl an

Auf dem Gipfel der Planai fiel am Freitag der Startschuss für die Festspiele von Andreas Gabalier in Schladming. Das Vorspiel lockte mehr als 3500 Fans in luftige Höhen. Die Aussicht auf ein Autogramm, ein Foto oder einen kurzen Small-Talk mit dem Volks-Rock‘n’Roller bewegte die Massen.