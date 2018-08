Kaley Cuoco: Tränen wegen „Big Bang Theory“-Aus

Vor allem sei er aber den Fans dankbar. Sie hätten es erst ermöglicht, dass er und all die anderen für zwölf Staffeln von „The Big Bang Theory“ vor der Kamera stehen hätten dürfen, so der Schauspieler weiter. Und zuletzt seien auch seine Kollegen der Grund dafür, dass die Serie so ein Erfolg geworden sei. „Ich bin so unglaublich dankbar für den Cast auf diesem Foto und all die Darsteller, die nicht auf diesem Foto verewigt wurden - egal, ob sie uns in nur einer Szene oder mehreren Folgen begleitet haben. Ihr seid meine Spielkameraden, in die ich mich verliebt habe und die ein Teil meines Lebens geworden sind - am Set und abseits davon. Ich werde euch alle vermissen, mehr als ich jetzt sagen und mehr als ich mir momentan vorstellen kann.“