Letzte Chance für einen Sprung in den See

Wochenende bringt Regen und Gewitter

Am Freitag scheint dann vorerst noch die Sonne, bevor die Gewitterbereitschaft im Westen, Norden und im Klagenfurter Becken ab Mittag weiter zunimmt. Mehr als 20 Grad werden es am Samstag nicht. Dazu kommen Regen in ganz Kärnten und regionale Gewitter eingelagert. In der Nacht auf Sonntag kühlt es in allen Höhen weiter ab.