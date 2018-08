Mit „grünem Beton“: Aus Grau mach Grün!

Weniger Zement, weniger CO 2

Der einfachste Weg, Emissionen in dem Bereich dennoch zu reduzieren, besteht darin, den Anteil von Zement durch andere Materialien zu ersetzen, die weniger CO 2 verursachen. Mit dem ERESCON-Projekt, das die ÖBB-Infrastruktur gemeinsam mit der TU Graz, der ASFINAG und dem bmvit betreiben, ist es dem Team gelungen, „grünen“ Beton weiterzuentwickeln.