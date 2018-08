Zillertaler hielt Betrieb 47 Jahre lang die Treue

Nach stolzen 47 Dienstjahren bei ein- und demselben Betrieb, dem Autohaus Hermann Huber in Zell am Ziller, verabschiedet sich Lagerist Hans Geisler (61) am 1. September in den wohlverdienten Ruhestand. Er blickt auf ereignisreiche Jahrzehnte voller Veränderungen zurück und freut sich nun auf mehr Zeit mit seiner Familie.