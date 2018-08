Keine Durststrecke auf der Insel

Selbst wenn die herausragende Sophie Rois zwei Vorstellungen auf der Pernerinsel krankheitsbedingt absagen musste, und so Castorfs Inszenierung von Hamsuns „Hunger“ nur in einer abgespeckten Variante (3 Stunden 45, anstatt sechs) über die Bühne ging, an Kraft hat das Drama um den jungen Dichter, den sein brotloses Dasein in den Wahnsinn treibt, keineswegs verloren. Ganz im Gegenteil: Das Ensemble rund um Hauptdarsteller Marc Hosemann spielte auch weiterhin konsequent am Limit und wurde dementsprechend gefeiert!