Autofahrer bedroht Lenker mit Gaspistole

Der Notruf war Sonntagfrüh bei der Polizei eingegangen. Kurz nach 5 Uhr hatte sich ein 25-Jähriger am Mariahilfer Gürtel mit der Waffe konfrontiert gesehen und Alarm geschlagen. Die Polizei hielt das Fahrzeug in einer recht spektakulär aussehenden Aktion noch am Gürtel an. Dafür stellten die Beamten einen Funkwagen quer. Die Verdächtigen mussten aussteigen und sich auf den Boden legen. Sie wurden zunächst alle festgenommen.