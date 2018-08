In Tirol ist am Sonntagvormittag das Europäische Forum Alpbach feierlich eröffnet worden. Mit einem Festakt ging es am Dorfplatz des „Dorfes der Denker“ inklusive Schützen, Musikkapelle und Traditionsabordnungen los. Die Festreden drehten sich nicht wie in den vergangenen Jahren um das Thema Migration, sondern vor allem um Europa zwischen Wurzeln und Einheit. Auf diese Wurzeln bzw. Identität - in diesem Falle die Tiroler - nahm auch Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in seiner Eröffnungsrede Bezug.