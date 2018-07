„Bedrohen Sie niemals wieder die USA“

Der US-Außenminister Mike Pompeo legte noch nach und verglich die Führung des Iran mit einer kriminellen Organisation. Der Iran „wird von etwas geleitet, das der Mafia mehr ähnelt als einer Regierung“, meinte Pompeo am Sonntag in einer Rede in Kalifornien. Rouhani und Außenminister Javad Zarif seien nur „polierte Frontmänner für die internationale Trickbetrügerei“.