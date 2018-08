Acht Meter in Baugrube gestürzt: Tiroler (62) tot

Ein 62-Jähriger ist am Freitag auf der Baustelle eines Einfamilienhauses in Breitenbach tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, stürzte der Arbeiter aus bisher unbekannter Ursache über acht Meter tief in eine Baugrube, während er die Fernbedienung eines Turmdrehkranes bediente. Für den 62-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.