Zillertaler Schutzhütte ist fest in Frauenhand

Wenn Wanderer den Berliner Höhenweg im Zillertal von Finkenberg oder Ginzling aus in Angriff nehmen, kommen sie an der Gamshütte vorbei. Das Besondere: Sie wird seit heuer von vier schneidigen Frauen bewirtschaftet, was bei Schutzhütten selten vorkommt. Doch das Viermäderlhaus meistert die Aufgabe mit Bravour.