Absolventen begehrt: Linzer Know-how hat Weltruf

Seit der Schule ist Sandra Gschoßmann begeistert von Technik. Heute lehrt und forscht sie am Institut für Konstruktiven Leichtbau an der Johannes-Kepler-Uni in Linz, wo auch Hanspeter Mössenböck als Informatik-Professor alle Hände voll zu tun hat. Die Zahl der Studienanfänger in seinem Fach ist stark gestiegen.