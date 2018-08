Bombendrohungen zwingen zehn Flugzeuge zur Landung

Bombendrohungen haben am Donnerstag ein deutsches und mehrere südamerikanische Flugzeuge außerplanmäßig zurück auf den Boden geholt. In unserem Nachbarland war eine Maschine der Linie Condor betroffen, die auf der griechischen Insel Kreta zwischenlanden musste. In Südamerika waren sogar neun Passagierflugzeuge involviert (siehe auch Video oben): Bei anonymen Anrufen bzw. per Zettel wurde mitgeteilt, dass sich Sprengstoff an Bord befinde.