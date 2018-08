Villach: Katzen gequält und ein Hund vergiftet!

Der vier Jahre alte Mischlingshund ist beim Spazierengehen mit seinem Frauchen in Kontakt mit dem Gift gekommen. Es war an der südlichen Drauberme im Bereich zwischen Eisenhammerweg und der Fußgängerbrücke nach Lind in Villach. Die 54-jährige Besitzerin hat erst bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war, als ihr Hund krank wurde. Sein Zustand ist kritisch.