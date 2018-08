Verbrühungstod im Heim: Betreuerin (53) verurteilt

Nach dem Verbrühungstod des 69-jährigen Maximilian P. beim Baden in der Wohngruppe „Saphir“ des Pflegeheims Hartheim in Oberösterreich ist nun eine 53-jährige Betreuerin zu einer teilbedingten Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden. Das Opfer war nach dem Vorfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort kam es aufgrund der schweren Verbrennungen zu Komplikationen, die in der Folge tödlich für den Mann waren.