Ortstafel-Diebe zerstörten 13 Straßenlaternen

Eine regelrechte Spur der Verwüstung haben Unbekannte am Wochenende in der Marktgemeinde Paternion angerichtet. In den Ortsgebieten von Feffernitz/Mühlboden und Feistritz/Drau zerstörten sie insgesamt 13 Straßenlaternen, indem sie die Stromkabel der Leuchten mutwillig herausrissen. Dem nicht genug stahlen sie auch noch zwei Ortstafeln von Feffernitz-Mühlboden.