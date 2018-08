Hundertjährige erzählen

Während es in der Nachkriegszeit, im Jahr 1947, gerade einmal vier Hundertjährige in Österreich gab, sind es heute mehr als 1300, Tendenz steigend. Jedes zweite heute Neugeborene dürfte den hundertsten Geburtstag erleben! Was für Versicherungen, Gesundheits- und Pensionssystem eine große Herausforderung darstellt, ist aber auch ein ganz besonderer Schatz: Menschen, die zwei Weltkriege überlebt haben, die Zeitzeugen politischer Ereignisse ebenso wie der Erfindung von Reißverschluss und Bikini waren. Sie sahen die Entwicklung von der Schreibmaschine zum Computer, von Telefon und Fernsehen und vielem mehr.