Der Hochsommer kehrt in die Steiermark zurück

In Leibnitz regnete es am meisten

Am Dienstag konnten jene Steirer, die unter der Hitze stöhnen, endlich verschnaufen, Regen prägte unser Bundesland. Mancherorts aber auch zu viel. Laut Brandes fielen 21 bis 24 Liter pro Quadratmeter. „Leibnitz hat am meisten abbekommen, in Graz waren es immerhin noch 15 Liter.“