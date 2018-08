„Künstlicher Schnee nur aus Trinkwasser und Luft!“

Reaktionen aus der Politik

Keine Freude mit der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes haben auch die Grünen. „Wir wollen, dass in Tirol weiter ausschließlich mit Wasser in Trinkwasserqualität künstlich beschneit wird. Wenn sich nun einzelne Skigebiete durch bakterielle Zusätze einen Vorsprung bei der Beschneiung bei höheren Temperaturen erwarten, dann kommen wohl auch weitere Gebiete unter Zugzwang“, befürchtet der grüne Umweltsprecher Gebi Mair, der gleich eine Idee in die Diskussion einbringt: Alle Tiroler Skigebietsbetreiber sollten sich verpflichten, auf Zusätze zu verzichten. „Nun kommt die Zeit für ein klares Bekenntnis“, erklärte Mair.