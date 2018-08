So naschen Sie gesund ohne Palmöl

Palmöl ist heutzutage aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es findet sich in Kosmetik, Putzmitteln und leider auch in vielen Lebensmitteln, die wir gerne essen. So ist es z.B. in zahlreichen Süßigkeiten, Müsli oder Brotaufstrichen enthalten. In großem Ausmaß ist Palmöl nicht nur ungesund. Für die Produktion werden riesige Regenwaldflächen abgeholzt, Arten sterben aus und Kleinbauern verlieren Ihren Lebensraum.