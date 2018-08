Geiselnahme in Bankfiliale: Täter (42) in U-Haft

Nach der Geiselnahme in einer Bankfiliale in der Innsbrucker Technikerstraße am Montagnachmittag ist über den tatverdächtigen 42-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt worden. Gegen den Mann wird nicht wegen eines Raubüberfalls, sondern wegen erpresserischer Entführung ermittelt. Der 42-Jährige habe bei seiner Einvernahme erneut angegeben, dass er sich von der Polizei erschießen lassen wollte, erklärt Chefermittlerin Katja Tersch.