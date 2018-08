IS hat noch 30.000 Kämpfer in Syrien und im Irak

20.000 bis 30.000 IS-Kämpfer soll es Schätzungen der UNO zufolge noch in Syrien in Irak geben, die gleichmäßig auf die beiden Länder verteilt sind. In Libyen halten sich demnach noch 3000 bis 4000 IS-Kämpfer auf, während wichtige IS-Mitglieder weiterhin nach Afghanistan verlegt würden, hieß es. Dort zähle die Gruppe 3500 bis 4500 Kämpfer und wachse. Auch in Südostasien und Westafrika habe der IS viele Unterstützer. Im Jemen zählt der IS einige Hundert Kämpfer, Al-Kaida kommt im Jemen dagegen schätzungsweise auf 6000 bis 7000 Kämpfer.