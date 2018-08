Die Kardashians hungern um die Wette

„Ich will besser aussehen als jemals zuvor“

Doch der Kilo-Schwund der „Keeping up with the Kardashians“-Beauty sorgt bei ihren Schwestern jetzt für einen regelrechten Abnehm-Wahn. Allen voran fühlt sich das Kardashian-Küken Kylie Jenner von der schlanken Taille der 37-Jährigen unter Druck gesetzt. Die Geburt von Töchterchen Stormi ist gerade mal sechs Monate her, jammert die 21-Jährige schon: „Ich möchte mich endlich wieder wohlfühlen in meiner Haut.“