„Das Futter der Zukunft ist hochspezialisiert!“

„Krone“: Ich wusste als Tierschutz-Journalistin bis heute nicht so genau, wofür „Royal Canin“ eigentlich steht.

Moutault: Wir müssen in Zukunft noch näher am Kunden sein und Antwort bieten. Wir müssen die Geschichte rund um unsere Produkte verstärkt selbst erzählen. Wir setzen auf Beratung durch Experten, aber müssen auch selbst gut erklären, was „Royal Canin“ alles kann. Wir müssen es dem Tierhalter noch einfacher machen, sich zu informieren. Es ist auch nicht einfach als Besitzer - ich will nur das Beste für mein Tier und denke in Vorurteilen. Zum Beispiel: Oh, meine Katze ist Fleischfresser, sie braucht sicher Muskelfleisch. Dabei braucht sie viel mehr als das, denn ursprünglich wurde das Beutetier im Ganzen gefressen, mit Knochen, Mageninhalt und Fell. Es ist unsere Herausforderung, die Bedürfnisse der Tiere in den Vordergrund zu stellen.