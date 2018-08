Lego-Stars als Hauptdarsteller in Sicherheitsvideo

Voller Erfolg im Netz

Der Clip wurde von einem 16-köpfigen Produktionsteam bestehend aus zwei Konzeptkünstlern, drei Grafikgestaltern, sieben Trickfilmzeichnern und vier Lichttechnikern ins Leben gerufen. Insgesamt 2.938.840 Lego-Steine, 973 Animationen und 950 Tage - also zusammen genommen mehr als zweieinhalb Jahre - Produktionszeit wurden dafür aufgebracht. In Sachen Aufwand und Detailarbeit hat sich die Airline zweifellos einiges an Arbeit angetan. Doch nicht umsonst: Das Video ist ein voller Erfolg und wurde im Netz bereits Tausende Male angeklickt. Dem Marketing schadet das bestimmt auch nicht.