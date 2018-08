Hitzige Debatte

Bei dieser Affenhitze schwitzt man wie ein Schwein – einen Satz wie diesen hat man in den letzten Tagen bereits oft gehört. Kleines Detail dazu: Ein Schwein kann gar nicht schwitzen! Es hat im Gegensatz zu uns Menschen keine Schweißdrüsen. Es kann überschüssige Körperwärme nur durch Suhlen im Schlamm abgeben. Wenn dieser trocknet, sorgt die verdampfende Flüssigkeit für Kühlung. Die Tierwelt hat unterschiedliche Strategien, um bei hohen Temperaturen den Körper vor einem Kollaps zu schützen. Das Problem ist, dass Tiere, die in unserer Obhut leben, darauf angewiesen sind, dass wir ihnen die Möglichkeiten dazu bieten. Dass ein Hund Wärme über die Pfotenballen, aber vor allem durch Hecheln abgibt, ist bekannt. Ebenso, dass ein Pkw, der in der Sonne parkt, sich innerhalb kürzester Zeit auf Saunatemperaturen aufheizt und man einen Hund NIEMALS alleine im Auto zurücklässt.