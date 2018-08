Salzburgerin ermittelt als neue TV-Kommissarin

Altenberger wuchs in Salzburg auf, studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Uni Wien und Schauspiel an der Konservatorium Wien Privatuniversität. Sie war Teil des Jungen Burg Ensembles und spielte am Burgtheater und am Volkstheater Wien. Im Kino machte sie in dem Thriller „Die Hölle“ von Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky auf sich aufmerksam. Einem breiteren Fernsehpublikum wurde sie als polnische Altenpflegerin Magda in der RTL-Serie „Magda macht das schon!“ bekannt.